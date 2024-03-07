Общероссийское тестирование ДЭГ перед выборами прошло без сбоев 7 марта, 08:47 Подготовка к выборам в РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

В России завершилось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое проводилось в 28 регионах в преддверии президентских выборов в стране. Сбоев в работе найдено не было. Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов.

"Завершилось тестирование системы ДЭГ, закончилось голосование в Калининграде. Сейчас идёт подведение итогов, подписание протоколов", — уточнил он.

Тестирование системы проводилось с 5-го по 6 марта, в нём приняло участие более 500 тысяч человек. Артамонов напомнил, что дистанционное голосование будет доступно в 28 регионах на федеральной платформе, а в Москве — на собственной столичной.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Кандидатами заявлены действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). В ряде регионов РФ и за границей уже стартовало досрочное голосование, которое продлится до 14 марта.

Авторы Татьяна Миссуми