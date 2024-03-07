Голую бодибилдершу в простыне нашли в подъезде многоэтажки в Москве

20-летняя спортсменка была без сознания. Попытки обнаруживших её соседей разбудить девушку успехом не увенчались. В итоге те вызвали полицейских. Правоохранители же заподозрили, что бодибилдерша может быть под наркотиками, и обыскали её квартиру. И не зря. Там нашли два пакетика с марихуаной весом около 50 граммов. Теперь спортсменку подозревают в торговле и контрабанде наркотиков. Силовики полагают, что вещества она могла получать из-за границы и продавать в Москве. Сама девушка отрицать ничего не стала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.