Маргарита, Скарлетт или Белла: Психиатр объяснил, что ваша любимая киногероиня скажет о вас Психотерапевт Вилков: Женщины любят киногероинь, похожих на себя 7 марта, 16:06 Маргарита, Скарлетт О'Хара и Белла Свон. Обложка © "Мастер и Маргарита". Режиссёр Михаил Локшин, сценарист Роман Кантор, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru, © Wikipedia, "Сумерки". Режиссёр Кэтрин Хардвик, сценарист Мелисса Розенберг, Стефани Майер / Kinopoisk.ru

Опрос, проведённый среди россиянок, показал, что молодым девушкам до 24 лет нравится героиня "Сумерек" Белла Свон, женщины до 44 лет отдают предпочтение Скарлетт О'Харе из "Унесённых ветром", а вот после 45 выбирают классику: Катерину из фильма "Москва слезам не верит" или Маргариту из "Мастера и Маргариты". Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков объяснил, о чём говорит такой выбор.

По мнению эксперта, прекрасный пол всегда будет ассоциировать себя с киногероинями в соответствии со своим возрастом. С этим связан выбор молодыми девушками Беллы, которая проживает первые искренние чувства. Она воспринимается как романтичная особа, которая только познаёт трепет любви. А вот следующей категории женщин свойственна зрелость, целеустремлённость и стойкость характера. Такие качества присущи Скарлетт. А россиянки, выбирающие Катерину или Маргариту, отличаются большим багажом жизненного опыта и сильным чувством долга и ответственности.

"У них уже есть семья, взрослые дети, карьера, как у Катерины из фильма "Москва слезам не верит". Одновременно там демонстрируется независимость, самостоятельность, достижение своих целей — всё то, к чему стремятся женщины того же возраста. Также некоторые представительницы этой возрастной категории пытаются проецировать загадочность и романтичность, поэтому могут восторгаться Маргаритой из "Мастера и Маргариты", — рассказал Вилков "Вечерней Москве".

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Авторы Каринэ Гевондян