День работников уголовно-исполнительной системы, Заигрыши и Прокоп-перезимник: Праздники и приметы 12 марта
Государственные праздники в России 12 марта не отмечаются. Поздравляем работников уголовно-исполнительной системы, катаемся с горок во второй день Масленицы и отправляемся порыбачить на Прокопа-перезимнего.
Календарь праздников на 12 марта 2024 года. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова
День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России
- Дата в 2024 году: 12 марта, вторник.
- Профессиональный праздник.
Издревле нарушителей закона содержали в темницах, однако впервые наказание за уголовное преступление в виде тюремного заключения было юридически закреплено в Судебнике 1550 года. Уже в XIX веке, после реформ исправительной системы, 12 марта 1879 года российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.
12 марта — прекрасный повод посетить Музей истории уголовно-исполнительной системы. Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов
Эта дата послужила основой для профессионального праздника работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, установленного Указом Президента РФ от 16 ноября 2010 года № 1433. В этот день для сотрудников службы проходят различные торжественные мероприятия и праздничные концерты. Лучших работников награждают государственными и ведомственными наградами, поздравляют ветеранов и вспоминают сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга.
2-й день Масленицы: Заигрыши
- Дата в 2024 году: 12 марта, вторник.
- Народный праздник.
Каждый день Масленицы имеет своё название. Заигрыши — второй день Масленой недели, в 2024 году отмечается 12 марта. В этот день начинались безудержные весёлые и разудалые игры, катания, забавы. Ходили друг к другу в гости: покататься с горок, поесть блинов, выпить горячительного.
Все забавы и потехи во второй день Масленицы строились вокруг сватовства, отсюда и название — Заигрыши. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова
По сути, все масленичные забавы и потехи строились вокруг сватовства, чтобы после Великого поста играть на Красную горку свадьбу. На Заигрыши как раз и устраивались смотрины невест. Молодые люди приглашали понравившихся девушек и их родителей на горку. Считалось, чтобы задобрить Масленицу, нужно хотя бы раз с этой горки от неё скатиться. На Заигрыши было допустимо проявлять любые любовные заигрывания прилюдно, даже целоваться. Ну ведь на то и назывался второй день Масленицы — Заигрыши.
Прокоп-дорогорушитель
- Дата в 2024 году: 12 марта, вторник.
- Другие названия: Прокопий, Прокоп, Дорогопрокопатель, Прокоп-перезимний, Перезимник, Дорогорушитель.
- Церковное название: преподобного Прокопия Декаполита.
- Значение: почтение памяти святого Прокопия из страны Декаполитской.
Народный праздник Прокоп-дорогорушитель отмечается 12 марта (по старому стилю — 27 февраля). В церковном календаре день посвящён памяти святого Прокопия Декаполита.
Святой Прокопий рано ушёл в монастырь, где всё время посвящал посту и молитве. Во время борьбы императора Льва Исавра против христианских икон Прокопий с остальными священниками встал на их защиту, доказывая, что иконы не являются идолами. За это был брошен в темницу. После смерти императора подвижник получил свободу и до самой смерти продолжал жить в монастыре.
В народе день 12 марта неспроста прозвали "разрушителем дорог". Фото © Artem Maltsev / Unsplash
Название Дорогорушитель народный праздник получил за то, что как раз в это время начинает активно таять санный путь, рушатся снежные накатанные дороги. Пути превращаются в грязное месиво, поэтому люди стараются без нужды никуда не ездить. Проверяют сельскохозяйственный инвентарь, технику, семена и саженцы.
На Прокопа-перезимнего принято ходить на охоту и рыбалку. Этот день считается для них особенно удачным.
Природные приметы на 12 марта:
- Сильная капель означает, что лучше по дорогам пока не ездить — можно увязнуть.
- Хорошая капель — удачная охота. Появились подснежники — можно начинать работы на земле.
- Если верба раскрывает почки с макушки, то первый посев будет успешным. Если почки закрыты, то лучше будет второй посев зерновых. В случае если почки раскрываются равномерно, оба урожая будут хорошими.
- Заяц, который перебежал охотнику путь, сулит невезение. Но если после него дорогу перебежит собака, то считается, что это отменяет неудачу.
Именины 12 марта отмечают:
- Яков
- Юлиан
- Тимофей
- Степан
- Пётр
- Михаил
- Макар.