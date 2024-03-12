День работников уголовно-исполнительной системы, Заигрыши и Прокоп-перезимник: Праздники и приметы 12 марта Государственные праздники в России 12 марта не отмечаются. Поздравляем работников уголовно-исполнительной системы, катаемся с горок во второй день Масленицы и отправляемся порыбачить на Прокопа-перезимнего. 11 марта, 21:00 Календарь праздников на 12 марта 2024 года. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России

Дата в 2024 году: 12 марта, вторник.

Профессиональный праздник.

Издревле нарушителей закона содержали в темницах, однако впервые наказание за уголовное преступление в виде тюремного заключения было юридически закреплено в Судебнике 1550 года. Уже в XIX веке, после реформ исправительной системы, 12 марта 1879 года российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.

12 марта — прекрасный повод посетить Музей истории уголовно-исполнительной системы. Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов

Эта дата послужила основой для профессионального праздника работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, установленного Указом Президента РФ от 16 ноября 2010 года № 1433. В этот день для сотрудников службы проходят различные торжественные мероприятия и праздничные концерты. Лучших работников награждают государственными и ведомственными наградами, поздравляют ветеранов и вспоминают сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга.

2-й день Масленицы: Заигрыши

Дата в 2024 году: 12 марта, вторник.

Народный праздник.

Каждый день Масленицы имеет своё название. Заигрыши — второй день Масленой недели, в 2024 году отмечается 12 марта. В этот день начинались безудержные весёлые и разудалые игры, катания, забавы. Ходили друг к другу в гости: покататься с горок, поесть блинов, выпить горячительного.

Все забавы и потехи во второй день Масленицы строились вокруг сватовства, отсюда и название — Заигрыши. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

По сути, все масленичные забавы и потехи строились вокруг сватовства, чтобы после Великого поста играть на Красную горку свадьбу. На Заигрыши как раз и устраивались смотрины невест. Молодые люди приглашали понравившихся девушек и их родителей на горку. Считалось, чтобы задобрить Масленицу, нужно хотя бы раз с этой горки от неё скатиться. На Заигрыши было допустимо проявлять любые любовные заигрывания прилюдно, даже целоваться. Ну ведь на то и назывался второй день Масленицы — Заигрыши.

Прокоп-дорогорушитель

Дата в 2024 году: 12 марта, вторник.

Другие названия: Прокопий, Прокоп, Дорогопрокопатель, Прокоп-перезимний, Перезимник, Дорогорушитель.

Церковное название: преподобного Прокопия Декаполита.

Значение: почтение памяти святого Прокопия из страны Декаполитской.

Народный праздник Прокоп-дорогорушитель отмечается 12 марта (по старому стилю — 27 февраля). В церковном календаре день посвящён памяти святого Прокопия Декаполита.

Святой Прокопий рано ушёл в монастырь, где всё время посвящал посту и молитве. Во время борьбы императора Льва Исавра против христианских икон Прокопий с остальными священниками встал на их защиту, доказывая, что иконы не являются идолами. За это был брошен в темницу. После смерти императора подвижник получил свободу и до самой смерти продолжал жить в монастыре.

В народе день 12 марта неспроста прозвали "разрушителем дорог". Фото © Artem Maltsev / Unsplash

Название Дорогорушитель народный праздник получил за то, что как раз в это время начинает активно таять санный путь, рушатся снежные накатанные дороги. Пути превращаются в грязное месиво, поэтому люди стараются без нужды никуда не ездить. Проверяют сельскохозяйственный инвентарь, технику, семена и саженцы.

На Прокопа-перезимнего принято ходить на охоту и рыбалку. Этот день считается для них особенно удачным.

Природные приметы на 12 марта:

Сильная капель означает, что лучше по дорогам пока не ездить — можно увязнуть.

Хорошая капель — удачная охота. Появились подснежники — можно начинать работы на земле.

Если верба раскрывает почки с макушки, то первый посев будет успешным. Если почки закрыты, то лучше будет второй посев зерновых. В случае если почки раскрываются равномерно, оба урожая будут хорошими.

Заяц, который перебежал охотнику путь, сулит невезение. Но если после него дорогу перебежит собака, то считается, что это отменяет неудачу.

Именины 12 марта отмечают:

Яков

Юлиан

Тимофей

Степан

Пётр

Михаил

Макар.

Авторы Андрей Соколов