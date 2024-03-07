"Потеряла свою страну": Проклова высказалась о выходках Пугачёвой

До недавних пор уехавшая из России певица Алла Пугачёва в инфополе вела себя довольно тихо. Однако в последнее время Примадонна начала ввязываться в скандалы и провокации, из-за которых к ней появляются вопросы даже у преданных почитателей. Актриса Елена Проклова поделилась своим мнением о недавних инцидентах, связанных с певицей, а также отметила, что она просто истосковалась по вниманию.

"Я эти ролики не видела, потому что не слежу за ней. Но этот человек навсегда ушёл для России. Для меня, во всяком случае, — точно", — приводит её слова сайт MK.ru.

Актриса отметила, что манёвры Пугачёвой после начала СВО стали для неё абсолютно непредвиденными. По словам артистки, у неё и в мыслях не возникало, что когда-нибудь Примадонна сможет принять решение покинуть страну, а затем высказываться о ней в негативном ключе.

"Россия ей слишком много дала. Мы имеем право говорить, что она свою страну потеряла", — подчеркнула Проклова.