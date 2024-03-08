Депутат Госдумы назвал 8 Марта мужским праздником

Для россиян 8 Марта — второй по душевности праздник после Нового года, причём он не только женский, но и мужской. Таким мнением с "Лентой.ру" поделился член Комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников РФ Виталий Ефимов.

"Я человек уже очень пожилой, мне почти 84 года. До студенческих лет я не помню, чтобы отмечали 8 Марта, потому что тогда время жёсткое было, послевоенное, не до праздников, надо было страну восстанавливать, а уже в студенчестве, где-то в 60-е годы, начали: страна стала жить получше", — поделился воспоминаниями депутат.

По его словам, городские гуляния начинались часа в четыре дня и продолжались до четырёх утра. Весь город пел и танцевал. Мужчины и тогда старались порадовать своих дам цветами, хотя их было очень сложно достать. Появившиеся позже мимозы на 20 лет стали главным предметом "весенней охоты" для сильного пола. Особым шиком было подарить вместе с этими цветами духи "Красная Москва".

Сейчас Международный женский день празднуют все, как и Новый год. Виталий Ефимов полагает, что этот праздник самый душевный, так как женщина — это душа мужчины и она раскрывается в этот день, потом же вновь начинаются трудовые будни. Таким образом, и женщины, и мужчины считают этот день своим — и это всех объединяет.

"Потому что в этот праздник мы можем высказать всю свою любовь, уже не стесняясь. Раньше ведь некогда было, работали много, уходили рано, приходили поздно. И стеснялись чувства высказать, это сейчас всё это как будто между прочим, а тогда первый поцелуй — и тот жёг неделю", — признался парламентарий.