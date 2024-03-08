"Палкой колено проткнули": Родственники попавших в массовый завал в Сочи лыжниц рассказали об их состоянии

Лыжницы, пострадавшие при завале на соревнованиях в Сочи, госпитализированы с переломами рук, ног, рёбер и иными травмами. Об этом сообщила бабушка одной из спортсменок. По её словам, причиной инцидента стали большая скорость спуска и плохая погода — низкая видимость и сильный туман.

"Кто-то из девочек не удержался, упал, остальные не смогли вовремя среагировать, вот и получился завал. Очень много пострадало девочек: кто-то головой ударился, кому-то по руке лыжей проехали. Есть переломы рук, ног, рёбер. У моей внучки палкой колено проткнули и ушиб плеча очень сильный. Пока никто с нами не связывался из организаторов", — рассказала она "Газете.ru".

Тренер лыжниц из Петербурга Евгения Папушина не стала комментировать инцидент, отметив лишь, что организаторы не виноваты в случившемся. Также она утверждает, что погода в момент старта была нормальной.