ЕС надеется передать Украине оружие на 21 миллиард евро в этом году
Замглавы ЕК Домбровскис: ЕС хочет выделить Киеву помощь в 21 млрд евро в 2024-м
Страны Европейского союза (ЕС) хотят выделить Украине военную помощь в размере 21 миллиарда евро в 2024 году. Об этом сообщил первый заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
"В этом году страны ЕС планируют выделить 21 миллиард евро военной помощи. Эта цифра основана на частичных данных, так что реальный объём может оказаться даже больше", — указал политик в ходе визита в Киев.
Вместе с тем ЕК хочет выделить помощь Киеву в размере четырёх с половиной миллиардов евро уже в марте. По словам Домбровскиса, это будет первый платёж в рамках программы поддержки Украины. Второй платёж планируется провести в апреле: ЕК хочет выделить полтора миллиарда евро.
А ранее Life.ru писал, что 50 миллиардов евро ЕС выделит Украине только в случае, если Киев будет соблюдать демократические принципы. Согласно итоговой декларации саммита ЕС, Незалежной придётся уважать права человека, включая меньшинства. В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев анонсировала первую выплату Украине из обещанных 50 миллиардов евро. Тогда сообщалось, что четыре с половиной миллиарда евро в рамках новой программы помощи Незалежной будут выделены в марте этого года.
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