ЕС надеется передать Украине оружие на 21 миллиард евро в этом году

Страны Европейского союза (ЕС) хотят выделить Украине военную помощь в размере 21 миллиарда евро в 2024 году. Об этом сообщил первый заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"В этом году страны ЕС планируют выделить 21 миллиард евро военной помощи. Эта цифра основана на частичных данных, так что реальный объём может оказаться даже больше", — указал политик в ходе визита в Киев.

Вместе с тем ЕК хочет выделить помощь Киеву в размере четырёх с половиной миллиардов евро уже в марте. По словам Домбровскиса, это будет первый платёж в рамках программы поддержки Украины. Второй платёж планируется провести в апреле: ЕК хочет выделить полтора миллиарда евро.