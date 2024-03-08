Судей лыжных соревнований в Сочи, где произошёл массовый завал, не отстранят

Судьи лыжных соревнований в Сочи, где произошёл массовый завал около 20 спортсменок, продолжат работать. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Во время лыжной гонки в Сочи произошёл крупный завал. Видео © Telegram / Радиолыжи | Только лыжные гонки / SHOT

По словам главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, повода для отстранения арбитров нет. Она подчеркнула, что погода серьёзно испортилась после старта, а предусмотреть это организаторы не могли. Как отметила Вяльбе, почти все получившие травмы спортсменки отпущены из больницы. На данный момент госпитализирована только участница из Томской области.

Отметим, в субботу, 9 марта, на этом же участке пройдёт гонка у юношей на 15 километров. На трассу спортсмены отправятся с раздельного старта, хотя изначально планировался общий.