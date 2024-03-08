Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина 8 марта вплотную приблизилась к 70 тысячам долларов и тем самым обновила исторический максимум. Это следует из данных пятничных торгов.

На бирже Binance криптовалюта примерно в 18:39 мск подорожала на 0,94% за сутки, то есть до 67 874 долларов. При этом немногим ранее показатель поднимался до 69 900 долларов, что и стало рекордом.

Отметим, что уровень в 69 тысяч долларов биткоин впервые достиг 10 ноября 2021 года. На этой неделе стоимость криптовалюты снова поднялась до этого значения, но потом откатилась.