Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина достигла 70 тысяч долларов, обновив исторический максимум
Стоимость биткоина 8 марта вплотную приблизилась к 70 тысячам долларов и тем самым обновила исторический максимум. Это следует из данных пятничных торгов.
На бирже Binance криптовалюта примерно в 18:39 мск подорожала на 0,94% за сутки, то есть до 67 874 долларов. При этом немногим ранее показатель поднимался до 69 900 долларов, что и стало рекордом.
Отметим, что уровень в 69 тысяч долларов биткоин впервые достиг 10 ноября 2021 года. На этой неделе стоимость криптовалюты снова поднялась до этого значения, но потом откатилась.
Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на базе технологии блокчейн, возможность добывать которую есть у каждого участника системы. Впервые монета появилась в обороте в 2009 году, её создателем является человек или группа авторов с никнеймом Сатоси Накамото. Текущий устойчивый рост криптовалюты начался в конце 2023 года, а к 26 февраля его цена превысила $58 тысяч.
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