Организаторы утверждают, что погода на лыжной гонке в Сочи не противоречила правилам
Делегат ФЛГР Беломестнов: Погода не противоречила регламенту лыжной гонки в Сочи
Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов прокомментировал инцидент на соревнованиях в Сочи, где произошёл массовый завал двадцати спортсменок. Как рассказал спортивный функционер в беседе с ТАСС, во время начала мероприятий погода соответствовала регламенту.
"Старт был дан в соответствии с регламентом соревнований, погодные условия не противоречили правилам", — сообщил собеседник информагентства.
По его словам, сильный заряд снега прошёл с семи до девяти часов утра и полностью засыпал лыжню плотным слоем. Он отметил, что во время мероприятий снег не шёл, а объект находился в зоне густой переменной облачности.
В то же время он рассказал о состоянии пострадавших. Беломестнов подчеркнул, что в основном они получили ушибы, однако у одной из спортсменок был диагностирован перелом предплечья, а у второй определили травму головы. Также он заявил, что вместо мужского масс-старта завтра будет проведена гонка с раздельным стартом.
Напомним, 8 марта во время лыжных соревнований на Спартакиаде учащихся в Сочи произошёл жёсткий завал. Это случилось во время гонки на 10 километров у девочек 2006–2007 года рождения. В результате травмы получили 18 человек. Сообщалось, что три лыжницы попали в больницу с переломами. Позднее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что почти все получившие при этом происшествии травмы спортсменки были отпущены домой. Также, по её словам, повода для отстранения арбитров нет.