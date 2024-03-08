Организаторы утверждают, что погода на лыжной гонке в Сочи не противоречила правилам

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов прокомментировал инцидент на соревнованиях в Сочи, где произошёл массовый завал двадцати спортсменок. Как рассказал спортивный функционер в беседе с ТАСС, во время начала мероприятий погода соответствовала регламенту.

"Старт был дан в соответствии с регламентом соревнований, погодные условия не противоречили правилам", — сообщил собеседник информагентства.

По его словам, сильный заряд снега прошёл с семи до девяти часов утра и полностью засыпал лыжню плотным слоем. Он отметил, что во время мероприятий снег не шёл, а объект находился в зоне густой переменной облачности.

В то же время он рассказал о состоянии пострадавших. Беломестнов подчеркнул, что в основном они получили ушибы, однако у одной из спортсменок был диагностирован перелом предплечья, а у второй определили травму головы. Также он заявил, что вместо мужского масс-старта завтра будет проведена гонка с раздельным стартом.