Россия не намерена устранять Владимира Зеленского. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

"Неужели вы и правда думаете, что, если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? И постарайтесь на него ответить. Только честно", — заявил Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Дипломат также подчеркнул, что все присутствующие на момент его выступления в зале были в курсе, что Москва нанесла удар по цеху производства морских беспилотников, где они собираются из поставляемых Соединённым Королевством компонентов. По его словам, для российских властей эта цель более важна, чем Зеленский, который разъезжает по прифронтовым городам перед тем, как их освобождают бойцы ВС РФ, и делает там селфи.

В то же время зампостпреда развенчал возможные надежды представителей других государств, что таким образом они смогут избавиться от главаря киевского режима. Он подчеркнул, что это не входит в планы России. Дипломат напомнил, что Зеленского, которого Полянский назвал реинкарнацией господина Голобородько из сериала "Слуга народа", избрали поверившие ему граждане Украины, ожидавшие, что тот выполнит свои предвыборные обещания и установит мир в Донбассе. Теперь, как подчеркнул зампостпреда, украинцам и западным кукловодам с Зеленским и разбираться.