В Британии рассказали, как Зеленский ненароком помог Российской армии в Одессе
Эксперт Меркурис: Зеленский раскрыл ВС РФ базу морских дронов ВСУ в Одессе
Владимир Зеленский, посетив базу в Одессе, ненароком помог российским военнослужащим нанести по ней авиаудар. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис.
"Одна из причин, по которой он отправился в Одессу, заключалась в том, что он хотел вручить награды спецназовцам, которые управляют этими водными дронами. И, конечно же, он отправился на секретную базу, где обучаются эти люди и откуда они действуют", — сказал эксперт на своём ютуб-канале.
Меркурис добавил, что российские военные отслеживали передвижение Зеленского, поэтому узнали расположение базы и нанесли удар по ней. Британский эксперт предположил, что на объекте в Одессе также могли находиться иностранные инструкторы, которые обучают украинцев использовать морские дроны.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва в порту 6 марта. По данным местных СМИ, он приехал туда по одной из двух причин: для награждения бойцов ВСУ или на встречу с премьер-министром Греции. Позже в греческом издании обвинили Россию в ударе по кортежу Зеленского. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что если бы у российских властей была цель убить Зеленского, то его бы обязательно убили. По его словам, никакого удара по кортежу в Одессе не было.
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