В Британии рассказали, как Зеленский ненароком помог Российской армии в Одессе

"Одна из причин, по которой он отправился в Одессу, заключалась в том, что он хотел вручить награды спецназовцам, которые управляют этими водными дронами. И, конечно же, он отправился на секретную базу, где обучаются эти люди и откуда они действуют", — сказал эксперт на своём ютуб-канале.