В Германии призвали потратить 10 миллиардов евро на строительство новых бомбоубежищ

Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер призвал власти страны вложить не менее десяти миллиардов евро, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность городов на ближайшее десятилетие. В том числе речь идёт о строительстве бункеров и бомбоубежищ.

"Во время холодной войны в Германии было более двух тысяч бункеров. Из них осталось только 600, которые могут обеспечить защиту приблизительно 500 тысяч человек. Необходимо срочно вернуть в использование выведенные из эксплуатации бункеры. Для защиты гражданского населения федеральному правительству необходимо выделять по меньшей мере один миллиард евро в год в течение следующих десяти лет", — сказал Бергхеггер в интервью Funke.

По его словам, укрепление жизнеспособности Германии является общей задачей для федерального правительства, властей федеральных земель и коммун. Также общественник упомянул о необходимости восстановления работоспособности систем оповещения и сирен.