В Германии призвали потратить 10 миллиардов евро на строительство новых бомбоубежищ
Funke: В Германии призвали выделить 10 млрд евро на строительство бомбоубежищ
В Германии хотят построить бункеры и сирены за 10 миллионов евро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер призвал власти страны вложить не менее десяти миллиардов евро, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность городов на ближайшее десятилетие. В том числе речь идёт о строительстве бункеров и бомбоубежищ.
"Во время холодной войны в Германии было более двух тысяч бункеров. Из них осталось только 600, которые могут обеспечить защиту приблизительно 500 тысяч человек. Необходимо срочно вернуть в использование выведенные из эксплуатации бункеры. Для защиты гражданского населения федеральному правительству необходимо выделять по меньшей мере один миллиард евро в год в течение следующих десяти лет", — сказал Бергхеггер в интервью Funke.
По его словам, укрепление жизнеспособности Германии является общей задачей для федерального правительства, властей федеральных земель и коммун. Также общественник упомянул о необходимости восстановления работоспособности систем оповещения и сирен.
Ранее СМИ раскрыли зловещий план Германии против России. По мнению экспертов, ФРГ, вероятно, решится на эскалацию конфликта для того, чтобы спасти киевское правительство от провала. Для этого немецкие власти раздумывают об отправке на Украину ракет Taurus и солдат для их обслуживания. Напомним, Life.ru писал о том, что Германия может стать виновницей третьей мировой войны. Такое предположение высказывают разные эксперты после инцидента со сливом разговора немецких офицеров о планах по подрыву Крымского моста.