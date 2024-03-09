На Мальдивах откроется генконсульство России
Премьер Мишустин подписал указ об открытии Генконсульства РФ на Мальдивах
Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генерального консульства РФ в столице Мальдивских островов городе Мале. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
"Открыть Генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика)", — указано в документе.
Кроме того, Министерство иностранных дел (МИД) РФ должно утвердить штатную численность работников дипмиссии в пределах установленной нормы.
А ранее Life.ru рассказывал, что Россия откроет второе генконсульство в армянском Капане. Первое находится в городе Гюмри. Кроме того, в ноябре прошлого года стало известно, что ещё и в казахстанском Актау откроется Генконсульство РФ.
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