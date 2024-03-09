На Мальдивах откроется генконсульство России

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генерального консульства РФ в столице Мальдивских островов городе Мале. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Открыть Генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика)", — указано в документе.

Кроме того, Министерство иностранных дел (МИД) РФ должно утвердить штатную численность работников дипмиссии в пределах установленной нормы.