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9 марта, 15:17

На Мальдивах откроется генконсульство России

Премьер Мишустин подписал указ об открытии Генконсульства РФ на Мальдивах

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генерального консульства РФ в столице Мальдивских островов городе Мале. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Открыть Генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика)", — указано в документе.

Кроме того, Министерство иностранных дел (МИД) РФ должно утвердить штатную численность работников дипмиссии в пределах установленной нормы.

Финляндия закроет российское генконсульство в Турку
Финляндия закроет российское генконсульство в Турку

А ранее Life.ru рассказывал, что Россия откроет второе генконсульство в армянском Капане. Первое находится в городе Гюмри. Кроме того, в ноябре прошлого года стало известно, что ещё и в казахстанском Актау откроется Генконсульство РФ.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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