Гетманы-предатели: Рогов увидел символизм в том, как Зеленский назвал новые корветы
Рогов: Зеленский назвал строящиеся в Турции корветы именами гетманов-предателей
Владимир Зеленский в Турции во время осмотра одного из двух новых корветов. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Владимир Зеленский явно не просто так назвал новые корветы (боевые надводные военные корабли) именами гетманов-предателей, так как сам близок к ним по духу. Такое мнение выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
Речь идёт о том, что Зеленский в ходе визита в Стамбул посетил верфи, где строятся два корвета для Военно-морского флота Украины. Первое судно носит имя гетмана Ивана Мазепы, второе — Ивана Выговского. Оба военных корабля имеют класс Ada.
"Зеленский неспроста символично назвал новые корветы именами гетмана Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского, предавшего Богдана Хмельницкого, чьим преемником был. Выговский попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Речи Посполитой и Османской империи, тем самым спровоцировав длительную гражданскую войну на Гетьманщине, известную как Руина", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА "Новости".
По словам эксперта, Зеленский своим предательством национальных интересов и беспринципностью близок по духу Мазепе и Выговскому. Также Рогов сообщил о трагических судьбах двух гетманов. Напомним, Мазепа умер на чужбине, а Выговский был казнён поляками. Общественник подчеркнул, что судьба Зеленского тоже предопределена.
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