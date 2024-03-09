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9 марта, 15:54

Гетманы-предатели: Рогов увидел символизм в том, как Зеленский назвал новые корветы

Рогов: Зеленский назвал строящиеся в Турции корветы именами гетманов-предателей

Владимир Зеленский в Турции во время осмотра одного из двух новых корветов. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Владимир Зеленский в Турции во время осмотра одного из двух новых корветов. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Владимир Зеленский явно не просто так назвал новые корветы (боевые надводные военные корабли) именами гетманов-предателей, так как сам близок к ним по духу. Такое мнение выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Речь идёт о том, что Зеленский в ходе визита в Стамбул посетил верфи, где строятся два корвета для Военно-морского флота Украины. Первое судно носит имя гетмана Ивана Мазепы, второе — Ивана Выговского. Оба военных корабля имеют класс Ada.

"Зеленский неспроста символично назвал новые корветы именами гетмана Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского, предавшего Богдана Хмельницкого, чьим преемником был. Выговский попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Речи Посполитой и Османской империи, тем самым спровоцировав длительную гражданскую войну на Гетьманщине, известную как Руина", подчеркнул Рогов в беседе с РИА "Новости".

По словам эксперта, Зеленский своим предательством национальных интересов и беспринципностью близок по духу Мазепе и Выговскому. Также Рогов сообщил о трагических судьбах двух гетманов. Напомним, Мазепа умер на чужбине, а Выговский был казнён поляками. Общественник подчеркнул, что судьба Зеленского тоже предопределена.

Зеленский: Украина получит корабли для конвоя судов в "зерновом коридоре"
Зеленский: Украина получит корабли для конвоя судов в "зерновом коридоре"

Ранее Life.ru писал, что оставшиеся в Севастополе после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году корабли Военно-морских сил Украины не будут переданы в состав Черноморского флота РФ. Речь идёт о 20 военных судах, в число которых входят большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь", "Луцк" и другие. Позднее выяснилось, что все суда уже порезали на металл или расстреляли в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб.

Дарья Нарыкова
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