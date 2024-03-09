Владимир Зеленский явно не просто так назвал новые корветы (боевые надводные военные корабли) именами гетманов-предателей, так как сам близок к ним по духу. Такое мнение выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Речь идёт о том, что Зеленский в ходе визита в Стамбул посетил верфи, где строятся два корвета для Военно-морского флота Украины. Первое судно носит имя гетмана Ивана Мазепы, второе — Ивана Выговского. Оба военных корабля имеют класс Ada.

"Зеленский неспроста символично назвал новые корветы именами гетмана Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского, предавшего Богдана Хмельницкого, чьим преемником был. Выговский попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Речи Посполитой и Османской империи, тем самым спровоцировав длительную гражданскую войну на Гетьманщине, известную как Руина", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА "Новости".

По словам эксперта, Зеленский своим предательством национальных интересов и беспринципностью близок по духу Мазепе и Выговскому. Также Рогов сообщил о трагических судьбах двух гетманов. Напомним, Мазепа умер на чужбине, а Выговский был казнён поляками. Общественник подчеркнул, что судьба Зеленского тоже предопределена.