США хотят отправить военных в ещё одну страну
Marine Corps Times: США могут отправить морскую пехоту на Гаити
Вашингтон может отправить морпехов на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в республике. По данным Marine Corps Times, на этой неделе американское посольство призвало граждан как можно быстрее уехать оттуда.
Бои на улицах Гаити. Видео © X (Twitter) / RawsGlobal
"Развёртывание взвода группы по борьбе с терроризмом морской пехоты — один из вариантов, который есть у Минобороны США, если Госдепартамент запросит поддержку с безопасностью в Посольстве США в Порт-о-Пренсе", — отмечает газета.
Cоциально-политический кризис на Гаити обострился после убийства лидера Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Бездействие руководства страны привело к расширению влияния бандитских группировок. 29 февраля 2024-го в центре Порт-о-Пренса началась стрельба. В это время премьер Ариэль Анри в Кении согласовывал отправку на остров миротворцев для борьбы с бандами. Группировки практически парализовали жизнь столицы Гаити, подчёркивая, что не хотят позволить Анри вернуться к руководству республикой.