США хотят отправить военных в ещё одну страну

Вашингтон может отправить морпехов на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в республике. По данным Marine Corps Times, на этой неделе американское посольство призвало граждан как можно быстрее уехать оттуда.

Бои на улицах Гаити. Видео © X (Twitter) / RawsGlobal

"Развёртывание взвода группы по борьбе с терроризмом морской пехоты — один из вариантов, который есть у Минобороны США, если Госдепартамент запросит поддержку с безопасностью в Посольстве США в Порт-о-Пренсе", — отмечает газета.