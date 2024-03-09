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9 марта, 16:33

США хотят отправить военных в ещё одну страну

Marine Corps Times: США могут отправить морскую пехоту на Гаити

Вашингтон может отправить морпехов на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в республике. По данным Marine Corps Times, на этой неделе американское посольство призвало граждан как можно быстрее уехать оттуда.

Бои на улицах Гаити. Видео © X (Twitter) / RawsGlobal

"Развёртывание взвода группы по борьбе с терроризмом морской пехоты — один из вариантов, который есть у Минобороны США, если Госдепартамент запросит поддержку с безопасностью в Посольстве США в Порт-о-Пренсе", — отмечает газета.

Вооружённые банды атаковали дворец президента Гаити и здание МВД
Вооружённые банды атаковали дворец президента Гаити и здание МВД

Cоциально-политический кризис на Гаити обострился после убийства лидера Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Бездействие руководства страны привело к расширению влияния бандитских группировок. 29 февраля 2024-го в центре Порт-о-Пренса началась стрельба. В это время премьер Ариэль Анри в Кении согласовывал отправку на остров миротворцев для борьбы с бандами. Группировки практически парализовали жизнь столицы Гаити, подчёркивая, что не хотят позволить Анри вернуться к руководству республикой.

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Marines.mil

Никита Осипов
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