Байден подписал закон, позволяющий вновь отсрочить шатдаун

Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон о продлении финансирования федеральных ведомств до конца сентября 2024 года. Таким образом, американским властям удалось избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства).

Закон подразумевает выделение более 460 миллиардов долларов на работу всех федеральных ведомств, включая Минторг и Минюст. Тем не менее в пресс-службе Белого дома уточнили, что этой суммы, мягко говоря, недостаточно, она составляет лишь 30% от тех затрат, которые нужны на осуществление деятельности американских министерств за 2024 год. Общая сумма составляет 1,66 триллиона долларов.