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9 марта, 19:46

Очередной украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью

Минобороны РФ: Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Очередная попытка атаки украинских сил пресечена в Белгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотник ВСУ был сбит в небе над регионом в 22:00 мск.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — рассказали в ведомстве.

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Life.ru ранее сообщал, что в небе над Белгородской областью в субботу днём, 9 марта, сбили беспилотник самолётного типа — атака ВСУ была пресечена около 14:15 по московскому времени. Обошлось без пострадавших и разрушений. Ещё один дрон был уничтожен около 18:10 мск.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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