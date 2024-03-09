Очередной украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью
Минобороны РФ: Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью
Очередная попытка атаки украинских сил пресечена в Белгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотник ВСУ был сбит в небе над регионом в 22:00 мск.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — рассказали в ведомстве.
Life.ru ранее сообщал, что в небе над Белгородской областью в субботу днём, 9 марта, сбили беспилотник самолётного типа — атака ВСУ была пресечена около 14:15 по московскому времени. Обошлось без пострадавших и разрушений. Ещё один дрон был уничтожен около 18:10 мск.
Shutterstock / FOTODOM