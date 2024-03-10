Нарушает все правила: Назначение Залужного вылилось в беспрецедентный скандал
ZN: Залужного назначили послом с нарушением дипломатических норм
Украинские средства массовой информации сообщают, что назначение бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного на должность диппредставителя Незалежной в Соединённом Королевстве сопровождалось нарушением дипломатических норм. Об этом пишет издание "Зеркало недели".
"За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Подобное заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии", — говорится в материале.
Автор статьи сообщает, что офис Владимира Зеленского пошёл на это, потому что боялся отказа генерала на назначение. В то же время, как утверждают журналисты, глава Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба не является тем министром, который может сказать "нет" Зеленскому, когда тот нарушает различные установленные нормы.
Помимо того, корреспонденты "Зеркала недели" сомневаются, что уволенный главком ВСУ сможет справиться со своими обязанностями на новой должности. Они задались вопросом, возьмёт ли Зеленский трубку телефона, когда ему позвонит Залужный, учитывая, что они начинали ругаться уже на второй минуте при обсуждении ситуации на фронте.
Также журналисты отметили, что бывший главком ВСУ понятия не имеет, как устроена работа дипмиссии изнутри. По их словам, коллектив почти любого посольства представляет собой террариум, где "давят, душат, режут за каждый лишний фунт".
Ранее Life.ru со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины писал, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. 8 февраля Зеленский отправил в отставку Залужного и назначил на его место Александра Сырского.
t.me / Валерий Залужный