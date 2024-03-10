Украинские средства массовой информации сообщают, что назначение бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного на должность диппредставителя Незалежной в Соединённом Королевстве сопровождалось нарушением дипломатических норм. Об этом пишет издание "Зеркало недели".

"За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Подобное заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии", — говорится в материале.

Автор статьи сообщает, что офис Владимира Зеленского пошёл на это, потому что боялся отказа генерала на назначение. В то же время, как утверждают журналисты, глава Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба не является тем министром, который может сказать "нет" Зеленскому, когда тот нарушает различные установленные нормы.

Помимо того, корреспонденты "Зеркала недели" сомневаются, что уволенный главком ВСУ сможет справиться со своими обязанностями на новой должности. Они задались вопросом, возьмёт ли Зеленский трубку телефона, когда ему позвонит Залужный, учитывая, что они начинали ругаться уже на второй минуте при обсуждении ситуации на фронте.