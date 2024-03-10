Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области, зафиксировано шесть прилётов
ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46
Украинские войска в воскресенье, 10 марта, обстреляли село Гордеевка, всего зафиксировано шесть прилётов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, никто из местных жителей не пострадал. Глава региона добавил, что в одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, осколками посечены забор и автомобиль.
Ранее Старовойт сообщил, что в Курске объявлена ракетная опасность. Позднее губернатор региона рассказал, что ВСУ обстреляли село Кульбаки Глушковского района. В результате атаки погибла женщина, её супруг получил серьёзные травмы.