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10 марта, 06:56

Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области, зафиксировано шесть прилётов

ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46

ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46

Украинские войска в воскресенье, 10 марта, обстреляли село Гордеевка, всего зафиксировано шесть прилётов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал. Глава региона добавил, что в одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, осколками посечены забор и автомобиль.

  • ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46
    ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46
  • ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46
    ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

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Ранее Старовойт сообщил, что в Курске объявлена ракетная опасность. Позднее губернатор региона рассказал, что ВСУ обстреляли село Кульбаки Глушковского района. В результате атаки погибла женщина, её супруг получил серьёзные травмы.

Иван Косицын
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