Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области, зафиксировано шесть прилётов

Украинские войска в воскресенье, 10 марта, обстреляли село Гордеевка, всего зафиксировано шесть прилётов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал. Глава региона добавил, что в одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, осколками посечены забор и автомобиль.



