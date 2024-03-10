Таскала по снегу: Жуткое нападение собаки на ребёнка под Иркутском попало на видео
В Иркутской области произошло очередное нападение собаки на ребёнка
В деревне Ширяева Иркутской области собака напала на ребёнка. Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону, его спас прохожий.
В Иркутской области собака напала на ребёнка. Видео © Telegram / "Инцидент Иркутск"
"В деревне Ширяева Иркутского района около частных домов на ребёнка напала собака и таскала его за одежду по снегу. Произошедшее увидел прохожий, который спас мальчика", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", текущее состояние ребёнка не уточняется. В социальных сетях пишут, что собака принадлежит местному мужчине, он часто отпускает животное на самовыгул.
Ранее в иркутском Братске бродячая собака прямо у школы напала на восьмилетнего мальчика. Ребёнка отбили его одноклассники. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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