Таскала по снегу: Жуткое нападение собаки на ребёнка под Иркутском попало на видео

В деревне Ширяева Иркутской области собака напала на ребёнка. Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону, его спас прохожий.

В Иркутской области собака напала на ребёнка. Видео © Telegram / "Инцидент Иркутск"

"В деревне Ширяева Иркутского района около частных домов на ребёнка напала собака и таскала его за одежду по снегу. Произошедшее увидел прохожий, который спас мальчика", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", текущее состояние ребёнка не уточняется. В социальных сетях пишут, что собака принадлежит местному мужчине, он часто отпускает животное на самовыгул.