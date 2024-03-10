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10 марта, 09:26

В Чехии раскрыли, кого Запад может отправить на Украину

Lidovky: Западные инструкторы будут легитимной целью для России на Украине

Западные инструкторы на Украине станут легитимной целью Вооружённых сил России (ВС). Об этом сообщает чешское издание Lidovky.

"Как только чешские солдаты пересекут украинскую границу, чтобы помочь ВСУ, будь то в подготовке кадров или в чём-то другом, для России они превратятся в легитимную цель. Ведь они находились бы в зоне боевых действий, а там конкретная цель их пребывания не имеет значения для противника, и это необходимо учитывать", — указано в статье.

По информации издания, Чехия может как раз помочь Украине отправкой инструкторов для обучения новобранцев ВСУ. Однако эксперты считают, что чешские военные тогда могут стать целью российских бойцов.

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Ранее сообщалось, что Франция создаст коалицию с готовыми к отправке войск на Украину странами. Один из французских политиков разнёс эту идею, назвав её цирком.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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