В Чехии раскрыли, кого Запад может отправить на Украину

"Как только чешские солдаты пересекут украинскую границу, чтобы помочь ВСУ, будь то в подготовке кадров или в чём-то другом, для России они превратятся в легитимную цель. Ведь они находились бы в зоне боевых действий, а там конкретная цель их пребывания не имеет значения для противника, и это необходимо учитывать", — указано в статье.