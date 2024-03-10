Тревожные сигналы: Эксперт объяснил, что может скрываться за загадочным землетрясением на Украине
Эксперт Анпилогов: Землетрясение на Украине может быть связано с испытанием ЯО
В Полтавской области в начале марта произошло землетрясение магнитудой 3,6. Такое явление довольно нетипично для этого региона. Президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов поразмышлял, с чем это может быть связано, ведь Полтавщина считается сейсмически устойчивым регионом.
"Я, как человек, который 40 лет прожил в Днепропетровске, буквально на границе с Полтавской областью, могу сказать, что это сейсмически очень устойчивый регион. И всё, что мы там могли ощущать, это максимум какие-то такие очень слабые афтершоки одного-двух баллов после румынских землетрясений, после землетрясений на севере Турции, которые приходили через Чёрное море. Но отнюдь не от каких-то близких землетрясений. И это очень необычный сам по себе факт фиксации", — подчеркнул специалист в беседе с "Царьградом".
Эксперт считает, что подземные толчки могут быть связаны с испытаниями ядерного оружия. По словам Анпилогова, эпицентр землетрясения зафиксирован в местности, где есть особые пустоты, в которых очень удобно производить ядерные взрывы.
Специалист также предположил, что землетрясение связано с испытанием бомбы на плутонии, аналога ядерных устройств "Малыш" и "Толстяк", которые были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. По его словам, в настоящее время гораздо легче построить базу для изготовления плутония-239. Для этого необходимо иметь реактор-наработчик, какой у Украины как раз имеется — реактор Киевского института физических исследований. Этот бассейновый реактор может при определённых условиях нарабатывать плутоний хорошего качества, пояснил Анпилогов.
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Полтавской области на северо-востоке Украины 1 марта. Эпицентр находился в Решетиловском районе на западе от Полтавы, на глубине 10 км.
А ранее Life.ru рассказывал, что 1 марта состоялся тестовый пуск МБР с подвижного грунтового ракетного комплекса на испытательном космодроме Плесецк. В намеченное время учебные боевые блоки поразили условную цель на Камчатке. В ходе испытаний все тактико-технические и лётные характеристики "Ярса" были подтверждены. Сообщалось, что ВС России заранее известили США о проведении учебно-боевых стрельб с применением межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". В Пентагоне внимательно следили за ситуацией.
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