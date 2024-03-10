Тревожные сигналы: Эксперт объяснил, что может скрываться за загадочным землетрясением на Украине

В Полтавской области в начале марта произошло землетрясение магнитудой 3,6. Такое явление довольно нетипично для этого региона. Президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов поразмышлял, с чем это может быть связано, ведь Полтавщина считается сейсмически устойчивым регионом.

"Я, как человек, который 40 лет прожил в Днепропетровске, буквально на границе с Полтавской областью, могу сказать, что это сейсмически очень устойчивый регион. И всё, что мы там могли ощущать, это максимум какие-то такие очень слабые афтершоки одного-двух баллов после румынских землетрясений, после землетрясений на севере Турции, которые приходили через Чёрное море. Но отнюдь не от каких-то близких землетрясений. И это очень необычный сам по себе факт фиксации", — подчеркнул специалист в беседе с "Царьградом".

Эксперт считает, что подземные толчки могут быть связаны с испытаниями ядерного оружия. По словам Анпилогова, эпицентр землетрясения зафиксирован в местности, где есть особые пустоты, в которых очень удобно производить ядерные взрывы.

Специалист также предположил, что землетрясение связано с испытанием бомбы на плутонии, аналога ядерных устройств "Малыш" и "Толстяк", которые были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. По его словам, в настоящее время гораздо легче построить базу для изготовления плутония-239. Для этого необходимо иметь реактор-наработчик, какой у Украины как раз имеется — реактор Киевского института физических исследований. Этот бассейновый реактор может при определённых условиях нарабатывать плутоний хорошего качества, пояснил Анпилогов.