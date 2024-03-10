"Хорошие ребята во всех линиях": Ветеран ЦСКА назвал фаворита РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв назвал петербургский "Зенит" главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам текущего сезона. По его мнению, маловероятно, что подопечные Сергея Семака упустят лидирующую строчку в турнирной таблице.

"У них хорошее нападение, хорошие ребята во всех линиях, им мало что может помешать выиграть чемпионат. Семаку приобретают тех, кого ему нужно, состав укомплектован, никаких проблем с этим нет", — сказал Пономарёв в беседе с "Газетой.ru".

Накануне "Зенит" вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, разгромив "Урал" (4:1). На счету петербуржцев 40 очков. Отрыв команды Семака от "Краснодара" в данный момент составляет одно очко. В затылок и тем и другим дышит московское "Динамо" с 38 очками.