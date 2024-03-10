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10 марта, 15:28

"Хорошие ребята во всех линиях": Ветеран ЦСКА назвал фаворита РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Пономарёв назвал "Зенит" фаворитом чемпионата России

Владимир Пономарёв. Обложка © TACC / Сергей Бобылев

Владимир Пономарёв. Обложка © TACC / Сергей Бобылев

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв назвал петербургский "Зенит" главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам текущего сезона. По его мнению, маловероятно, что подопечные Сергея Семака упустят лидирующую строчку в турнирной таблице.

"У них хорошее нападение, хорошие ребята во всех линиях, им мало что может помешать выиграть чемпионат. Семаку приобретают тех, кого ему нужно, состав укомплектован, никаких проблем с этим нет", — сказал Пономарёв в беседе с "Газетой.ru".

Накануне "Зенит" вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, разгромив "Урал" (4:1). На счету петербуржцев 40 очков. Отрыв команды Семака от "Краснодара" в данный момент составляет одно очко. В затылок и тем и другим дышит московское "Динамо" с 38 очками.

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А ранее легенда российского футбола Андрей Аршавин назвал команду, которая стала главным провалом первой части сезона РПЛ. Такого титула он удостоил екатеринбургский "Урал".

Наталья Исакова
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