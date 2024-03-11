В Приморье ликвидировали все действовавшие природные пожары

В Приморье ликвидированы все действовавшие природные пожары. Об этом сообщает краевое правительство.

"Четыре пожара общей площадью 421 гектар зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. По данным на утро понедельника, 11 марта, все возгорания в крае ликвидированы", — указано в сообщении.