Названо три гормона, отвечающие за красоту и стройность

Недостаток в организме гормонов роста, а также мелатонина и эстрогена негативно сказывается на внешнем виде и здоровье. Кроме того, это может провоцировать появление лишнего веса, заявила эндокринолог Камиля Табеева.

"Дефицит мелатонина чреват нарушением сна, головной болью и общим снижением иммунитета, а эстрогена — влечёт за собой снижение настроения, болевого порога и изменение терморегуляции тела. Кроме того, недостаток этого гормона чреват проблемами с мочевыделительной системой и снижением плотности костной ткани", — объяснила специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) в беседе с "Газетой.ru".

Их по праву можно считать гормонами "красоты и стройности", добавила Табеева. Эстрогены играют важную роль в обновлении клеток во всём организме и, соответственно, в коже. Кроме того, они придают волосам блеск, сохраняя им здоровье и молодость. Мелатонин — неотъемлемая часть циркадных ритмов — выполняет также функции антиоксиданта, нейтрализуя клетки свободных радикалов и ограничивая окислительный стресс, тем самым замедляя старение и препятствуя активности раковых клеток. Гормон роста задействован в росте мышц и уменьшении количества жирового слоя в организме. А соматотропин способствует синтезу белка, и липолизу — процессу расщепления жиров на кислоты.

Выработка этих гормонов во многом зависит от образа жизни, который ведёт человек, отметила специалист. Её стимулируют занятия спортом и ежедневные прогулки. Важны также сон в полной темноте, правильный рацион, богатый пищевыми белками. При этом Табеева обратила внимание, что избыток гормонов опасен и может спровоцировать появление самых разных болезней. Поэтому, прежде чем начинать повышать их уровень в организме, стоит проконсультироваться с медицинским специалистом.