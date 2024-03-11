Киев проводит консультации с ЕС и США по возобновлению авиаперевозок

Киев ведёт переговоры с США и Евросоюзом о восстановлении авиасообщения, заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он отметил, что Незалежная также консультируется с Израилем, чтобы уточнить вопросы организации перелётов в условиях военных действий.

"Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов", — сказал он в интервью агентству "РБК-Украина".