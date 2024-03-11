Киев проводит консультации с ЕС и США по возобновлению авиаперевозок
Кубраков: Украина ведёт переговоры с США и ЕС о восстановлении авиасообщения
Киев ведёт переговоры с США и Евросоюзом о восстановлении авиасообщения, заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он отметил, что Незалежная также консультируется с Израилем, чтобы уточнить вопросы организации перелётов в условиях военных действий.
"Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов", — сказал он в интервью агентству "РБК-Украина".
По его словам, несколько европейских авиакомпаний уже согласились возобновить сообщение с Украиной. При этом названий их министр не раскрыл. Также он отметил, что сейчас Киев рассматривает возможность открытия национальной авиакомпании.
А ранее Life.ru сообщал о том, что в Омске вновь откроют прямое авиасообщение с Турцией. Воздушные суда будут летать по данному маршруту с 27 апреля до 21 октября. Кроме того, сообщалось, что к окончанию 2023 года число стран, куда можно улететь из РФ прямым рейсом, выросло почти на 25% по сравнению с 2022-м.
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