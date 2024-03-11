ХК "Металлург" вырвал победу в овертайме и вышел в плей-офф КХЛ

ХК "Металлург" из Магнитогорска обыграл в добавочное время хабаровский ХК "Амур" со счётом 3:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошёл в Хабаровске, на трибунах присутствовало 7100 зрителей.

В составе победителей ворота поразили Архип Неколенко (6-я минута), Игорь Гераськин (57) и Никита Гребёнкин (63). У проигравших шайбы забросили Дмитрий Шевченко (39) и Алекс Броадхёрст (58). Магнитогорскому хоккейному клубу удалось выйти в плей-офф КХЛ последним из Восточной конференции.