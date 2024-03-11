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11 марта, 12:40

ХК "Металлург" вырвал победу в овертайме и вышел в плей-офф КХЛ

ХК "Металлург" обыграл "Амур" со счётом 3:2 и вышел в плей-офф КХЛ

ХК "Металлург" из Магнитогорска обыграл в добавочное время хабаровский ХК "Амур" со счётом 3:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошёл в Хабаровске, на трибунах присутствовало 7100 зрителей.

В составе победителей ворота поразили Архип Неколенко (6-я минута), Игорь Гераськин (57) и Никита Гребёнкин (63). У проигравших шайбы забросили Дмитрий Шевченко (39) и Алекс Броадхёрст (58). Магнитогорскому хоккейному клубу удалось выйти в плей-офф КХЛ последним из Восточной конференции.

Игроку новокузнецкого "Металлурга" Люлько порезали шею коньком во время матча
Игроку новокузнецкого "Металлурга" Люлько порезали шею коньком во время матча

Ранее российскому хоккеисту Евгению Кузнецову вручили вантуз в раздевалке "Каролины" после победного матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Судя по видео, преподнёс его главный тренер команды Род Бриндамор.

Обложка ©

ТАСС / Константинов Максим

Владимир Озеров
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