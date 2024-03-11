В России прабабушки-опекуны начнут получать повышенную пенсию

Там говорится, что надбавку будут получать прабабушки и прадедушки, если они являются опекунами нетрудоспособных правнуков до 18 лет, а также совершеннолетних выпускников школ (до начала следующего учебного года) и обучающихся по очной форме, в том числе за рубежом. В случае учёбы за границей правнуки считаются нетрудоспособными до окончания обучения (но не позднее 23 лет). Если правнуки стали инвалидами до 18 лет, они не ограничены по возрасту для получения надбавки. Льготы применяются к лицам, у которых нет трудоспособных родителей.