В России прабабушки-опекуны начнут получать повышенную пенсию
Президент России Владимир Путин утвердил закон, который предусматривает увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии для прабабушек и прадедушек, заботящихся о нетрудоспособных правнуках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Там говорится, что надбавку будут получать прабабушки и прадедушки, если они являются опекунами нетрудоспособных правнуков до 18 лет, а также совершеннолетних выпускников школ (до начала следующего учебного года) и обучающихся по очной форме, в том числе за рубежом. В случае учёбы за границей правнуки считаются нетрудоспособными до окончания обучения (но не позднее 23 лет). Если правнуки стали инвалидами до 18 лет, они не ограничены по возрасту для получения надбавки. Льготы применяются к лицам, у которых нет трудоспособных родителей.
Напомним, в настоящее время размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 7567 рублей в месяц. При этом прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами, будут получать дополнительно 2638 рублей на каждого ребёнка.
А ранее Life.ru сообщал, что кабмин с 1 апреля повысит социальные пенсии россиян на 7,5%. Увеличится также размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан: военнослужащих и добровольцев с инвалидностью из-за военной травмы, ветеранов ВОВ и пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
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