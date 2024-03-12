Названо 4 привычки, которые уничтожают обмен веществ день за днём Врач Терушкин: Пить воду ночью не стоит, так как это запускает работу почек 12 марта, 06:30 Врач не советует пить воду ночью, так как это запускает работу почек. Обложка © Unsplash

Образ жизни влияет на наше здоровье сильнее, чем мы думаем. Постоянное залипание в соцсетях, вредные перекусы, сериал на ночь вместо здорового сна — всё это день за днём уничтожает обмен веществ. Самые вредные привычки Life.ru перечислил врач-эндокринолог Роман Терушкин.

1. Отсутствие режима

Если в жизни человека присутствует определённый режим, касающийся не только сна, но и всех остальных процессов, обмену веществ и организму в целом проще функционировать. Идеального режима, подходящего для всех без исключения, не существует, каждый подбирает распорядок дня под себя. Но, если системы не будет, организм начнёт испытывать стресс, предупредил врач. Это приведёт к усиленной выработке кортизола, снижению иммунитета, развитию воспалительных заболеваний и другим проблемам со здоровьем.

2. Скроллинг

Привычка залипать в телефоне перед сном есть у многих, но не все знают, как она может влиять на обмен веществ. Частое и длительное взаимодействие со светящимся экраном приводит к разрушению гормона сна, мелатонина. Чем меньше мелатонина, тем хуже будет сон. Даже те, кто хорошо засыпает, могут столкнуться с бессонницей, если не откажутся от этой привычки. Роман Терушкин Врач-эндокринолог

Эндокринолог объяснил, что ночной просмотр ленты дополнительно провоцирует выброс дофамина, гормона удовольствия. Первые несколько недель или месяцев такой "дофаминовый допинг" может давать чувство радости и удовлетворения, но затем этот эффект станет менее выраженным, а скроллинг вызовет лишь перевозбуждение нервной системы. Итог — некачественный сон, недостаточное восстановление и неважное самочувствие.

3. Питьё воды ночью

Водный баланс важен, но пить воду ночью не стоит, предупреждает Терушкин. Дело в том, что любое поступление жидкости ночью запускает интенсивную работу почек, а вместе с ней — все остальные обменные процессы. Лучше не употреблять жидкость за час до сна и во время ночных пробуждений, оставив это до утра.

4. Постоянные перекусы

Чем больше вы перекусываете в течение дня, тем ниже чувствительность рецепторов к инсулину и тем выше вероятность развития инсулинорезистентности. Она, в свою очередь, приводит к ожирению, метаболическому синдрому, сахарному диабету и даже увеличению риска развития рака.

Кстати, многие продукты, которые считаются полезными, лишь только маскируются под них, превращаясь в "ЗОЖ-оборотней". Что к ним относится, читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев