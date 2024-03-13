Лакомка, Касьянов день и Василий-капельник: Праздники и приметы 13 марта Государственных и профессиональных праздников в России сегодня нет. Зато отмечаем народные: масленичная Лакомка, Касьянов день и Василий-капельник. Едем к тёще на блины, бездельничаем и охотимся. Как это всё совместить? Об этом сегодня и пойдёт речь. 12 марта, 21:00 Как отметить третий день Масленицы и какие ещё праздники 13 марта в России и мире? Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

3-й день Масленицы: Лакомка

Дата в 2024 году: 13 марта, среда.

Значение: 3-й день Масленой недели.

Традиции: выпекание блинов, блинные соревнования.

Каждый день Масленицы, отмечаемой на протяжении семи дней перед началом Великого поста, за семь недель до Пасхи, имеет свои традиции. Знаете выражение "ездить к тёще на блины"? Оно пошло от обычая в третий день Масленой недели совершать визит к матери жены, которая пекла блины и угощала ими зятя. Считалось, что чем богаче был накрыт стол, тем больше тёща благоволила к мужу своей дочери. Но сначала к нему приглядывалась, следила, что именно ест родственник: если налегает на блины с солёной начинкой, то характер у него непростой, а если на сладкое — зятёк просто душка с мягким и покладистым характером.

Что делать 13 марта, в третий день Масленицы? Ну конечно налегать на блины. Фото © Evgheni Russu / Unsplash

Вообще, среда на Масленой неделе была посвящена блинам, приготовленным из различного теста с разнообразными начинками. Устраивались настоящие блинные соревнования: определяли, у кого блины получились вкуснее всего, кто проявил больше кулинарного искусства.

Касьянов день

Дата в 2024 году: 13 марта, среда.

Другие названия: Касьян-високос; Касьян немилостливый; скупой Касьян; Касьян завистливый; кривой Касьян; Корыстник; Касьянья; Касьян-недоброжелатель; Касьян грозный; День Касьяна злопамятного.

Церковное название: преподобный Кассиан (Иоанн Кассиан) Римлянин, иеромонах.

Значение: почтение памяти святого Кассиана Римлянина.

Народный праздник — Касьянов день — отмечается 13 марта (по старому стилю 29 февраля). Празднование проводится только в високосный год. В церковном календаре это дата почитания памяти преподобного Кассиана (Иоанна Кассиана) Римлянина, иеромонаха.

13 марта — день памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Фото © "Азбука веры"

Иоанн Кассиан принял монашеский постриг в Вифлеемском монастыре, неподалёку от места рождения Иисуса Христа. Пробыл в монастыре два года, потом много путешествовал, общался со святыми старцами. Вернувшись на родину в Галлию, построил там два монастыря. Написал 26 книг. Восемь из них посвящены смертным грехам, 10 — беседам с пустынниками. Окончил свой земной путь иеромонах в 435 году.

А вот в русском народе Касьян — персонаж отрицательный. Это косоглазый демон с большими веками. На что ни взглянет, всё болеет и чахнет. Поэтому люди старались в этот день не выходить из дома и ничего не делать, ведь любое дело или поступок могут обернуться бедой. Хорошо, что этот непростой день случается раз в четыре года.

Правда, считалось, что, если выпить, можно задобрить Касьяна и он не навлечёт беду. Ну а чем ещё заняться, если ничего нельзя делать?

В народном фольклоре Касьян — это косоглазый демон, отрицательный персонаж. Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская

Василий-капельник

Дата в 2024 году: 13 марта, среда.

Другие названия: Солнечник; Плач зимы; Василий-исповедник; Васильев день; Василий тёплый; Капитель; Каплюжник; Овечья одышка.

Церковное название: преподобный Василий Декаполит.

Значение: почтение памяти святого Василия-исповедника из страны Декаполитской.

Народный праздник Василий-капельник отмечается 13 марта (по старому стилю 28 февраля). В православном календаре это дата почтения памяти преподобного Василия Декаполита.

Василий-капельник связан с весенней капелью и открывает сезон активного таяния снега и сосулек. Фото © Anders Wetterstam / Unsplash

Про этого святого известно немногое. Он жил в VII–VIII веках, был монахом и христианским исповедником из страны Декаполитской. В годы борьбы с иконами попал в темницу, вышел на свободу после смерти правителя-иконоборца Льва Исаврянина. Монашествовал, наставлял людей на путь праведный. Скончался в 750 году.

Народное название день Василия-капельника получил от весенней капели. 13 марта обязательно приносили в дом еловую или сосновую ветку: очищали воздух. Делали сосновый и еловый отвар, полезный детям и старикам. Девушки пекли калачи. Верили, что такой хлеб, съеденный на голодный желудок, обязательно принесёт в дом счастье.

Охотники на Василия тёплого обязательно отправлялись за добычей и редко без неё возвращались. Вот только в високосный год было трудно совмещать два обычая: сидеть дома в Касьянов день и охотиться на Василия-капельника. Ну, может, в этом случае охотники заранее прикладывались к бутылочке: авось Касьян и не сглазит.

Погодные приметы на 13 марта:

Если весь день идёт дождь — быть лету тёплым.

Если тающий вокруг деревьев снег имеет пологие края — это к мягкому сезону, если крутые — быть холодам.

Чем длиннее сосульки, тем длиннее будет лён.

Длинные сосульки предсказывают также затяжную весну.

Вокруг солнца видны круги — будет хороший урожай.

Грачи прилетели на Василия-капельника — лето будет дождливым.

Именины 13 марта отмечают:

Симон

Николай

Нестор

Василий

Арсений

Марина

Кира.

Авторы Андрей Соколов