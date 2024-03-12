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11 марта, 23:23

Трейдерам приготовиться: Биткоину предрекли быстрый новый рекорд по стоимости

Аналитик Калманович предрёк рост стоимости биткоина до 85 тысяч долларов

Рост стоимости биткоина не остановится на отметке в 72 тысячи долларов и продолжит расти. Однако трейдерам стоит подождать коррекции к отметкам 65,5 тысячи и 70 тысяч долларов и тогда задуматься о покупке.

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Биткоин дважды за день обновил исторический максимум, достигнув $ 72 226

"Мы считаем, что рост биткоина продолжится. Ближайший ориентир мы прогнозируем на данный момент на уровне $75,5–78 тысяч, и это минимум. Скорее всего, увеличение достигнет $80–85 тысяч уже в ближайшее время", — спрогнозировал в беседе с RT главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Эту криптомонету поддерживают фундаментальные факторы, добавил эксперт. В частности, снижение банковских ставок ФРС США, которое ожидается летом, а также потенциальный запуск новых ETF-фондов. Пока на доллар давят макроэкономические показатели, биткоин имеет потенциал для роста, добавил он.

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Назван год, когда добудут последний биткоин в истории

Ранее экономист предупредил об опасностях вложений в биткоин в период резкого роста. Не исключено, что курс начнёт резко колебаться от низких цен к высоким, указал он.

Обложка ©

Unsplash / André François McKenzie

Артур Лапсаков
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