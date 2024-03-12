На Украине разместили некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot

На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове, сопроводив пост фото, на котором он стоит перед пусковой установкой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Запись гласит, что Васильков погиб "во время выполнения боевого задания" вместе с сослуживцами, "охранявшими небо над Украиной". Однако позади бойца отчётливо видны характерные для Patriot контейнеры с зенитными ракетами.