На Украине разместили некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot
Украинский военный, погибший при ударе по ЗРК Patriot в ДНР. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalia.1772
На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове, сопроводив пост фото, на котором он стоит перед пусковой установкой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
Запись гласит, что Васильков погиб "во время выполнения боевого задания" вместе с сослуживцами, "охранявшими небо над Украиной". Однако позади бойца отчётливо видны характерные для Patriot контейнеры с зенитными ракетами.
Информация о гибели военного также размещена в украинских пабликах.
Напомним, об уничтожении пусковых установок ЗРК Patriot в ДНР после удара ОТРК "Искандер" стало известно 9 марта. Позже некоторые средства массовой информации Соединённых Штатов допустили, что экипажи всех трёх боевых машин были полностью ликвидированы.