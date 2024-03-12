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12 марта, 03:54
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На Украине разместили некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot

Украинский военный, погибший при ударе по ЗРК Patriot в ДНР. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalia.1772

Украинский военный, погибший при ударе по ЗРК Patriot в ДНР. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalia.1772

На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове, сопроводив пост фото, на котором он стоит перед пусковой установкой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Запись гласит, что Васильков погиб "во время выполнения боевого задания" вместе с сослуживцами, "охранявшими небо над Украиной". Однако позади бойца отчётливо видны характерные для Patriot контейнеры с зенитными ракетами.

Forbes: На замену Киевом уничтоженных пусковых установок Patriot могут уйти годы
Forbes: На замену Киевом уничтоженных пусковых установок Patriot могут уйти годы

Информация о гибели военного также размещена в украинских пабликах.

Напомним, об уничтожении пусковых установок ЗРК Patriot в ДНР после удара ОТРК "Искандер" стало известно 9 марта. Позже некоторые средства массовой информации Соединённых Штатов допустили, что экипажи всех трёх боевых машин были полностью ликвидированы.

Артур Лапсаков
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