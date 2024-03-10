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10 марта, 10:55

Forbes: На замену Киевом уничтоженных пусковых установок Patriot могут уйти годы

ЗРК Patriot. Обложка © ТАСС / ABACA / Newspix / Burzykowski Damian

ЗРК Patriot. Обложка © ТАСС / ABACA / Newspix / Burzykowski Damian

Замена Украиной уничтоженных пусковых установок ЗРК Patriot может занять годы, пишет Forbes. Журнал указывает, что для покупки новых машин Незалежной или её союзникам придётся буквально встать в очередь, а миллионы долларов, необходимые для этого, не заложены в бюджет страны.

"Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, — это установка, которую они не могут с лёгкостью заменить", — подчёркивает автор.

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Напомним, 9 марта стало известно, что ВСУ лишились нескольких пусковых установок ЗРК Patriot. Удар был нанесён ОТРК "Искандер". По некоторым данным, ракеты поразили три машины. Их экипажи, предполагает Forbes, погибли.

Матвей Константинов
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