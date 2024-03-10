Forbes: На замену Киевом уничтоженных пусковых установок Patriot могут уйти годы

Замена Украиной уничтоженных пусковых установок ЗРК Patriot может занять годы, пишет Forbes. Журнал указывает, что для покупки новых машин Незалежной или её союзникам придётся буквально встать в очередь, а миллионы долларов, необходимые для этого, не заложены в бюджет страны.