Пушков увидел сдвиг в стратегии Запада в словах генсека НАТО о капитуляции ВСУ

Российский сенатор Алексей Пушков заметил сдвиг в позиции Запада в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что капитуляция не будет означать мир для Украины. Парламентарий обратил внимание на две детали в высказывании главы альянса — он признал необходимость переговоров для урегулирования конфликта и впервые умолчал о возвращении к прежним границам Украины.

"Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьёзном уровне не ведут. Задача-максимум отброшена. Речь идёт о выполнении задачи-минимум — сохранении основного территориального массива Украины с перспективой включения её в усечённом виде в западный ареал влияния, будь то в форме особого партнёрства с ЕС и НАТО или в какой-то другой форме", — сделал вывод Пушков у себя в телеграм-канале.

Он считает, что сохранение такой Украины западные страны будут преподносить как победу, хотя в действительности она таковой не будет являться.