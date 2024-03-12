Пушков увидел сдвиг в стратегии Запада в словах генсека НАТО о капитуляции ВСУ
Российский сенатор Алексей Пушков заметил сдвиг в позиции Запада в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что капитуляция не будет означать мир для Украины. Парламентарий обратил внимание на две детали в высказывании главы альянса — он признал необходимость переговоров для урегулирования конфликта и впервые умолчал о возвращении к прежним границам Украины.
"Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьёзном уровне не ведут. Задача-максимум отброшена. Речь идёт о выполнении задачи-минимум — сохранении основного территориального массива Украины с перспективой включения её в усечённом виде в западный ареал влияния, будь то в форме особого партнёрства с ЕС и НАТО или в какой-то другой форме", — сделал вывод Пушков у себя в телеграм-канале.
Он считает, что сохранение такой Украины западные страны будут преподносить как победу, хотя в действительности она таковой не будет являться.
Как писал Life.ru, ранее папа римский призвал Киев найти в себе смелость "поднять белый флаг" и наконец-то согласиться на переговоры. Владимир Зеленский в ответ на это нагрубил Франциску, назвав его инициативу "виртуальным посредничеством". А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не будет означать наступление мира. При этом он впервые признал, что сохранить Украину как суверенное и независимое государство можно только путём переговоров.
Telegram / Алексей Пушков