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12 марта, 09:24

Глава Таганрога сообщил об атаке беспилотников

Таганрог Ростовской области подвергается атаке беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Фатеев, призвав жителей спуститься на нижние этажи или в подвал.

"ГОЧС Таганрог: атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также подтвердил, что в Таганроге объявлена угроза атаки дронов. Он призвал горожан не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.

UPD: По последним данным, воздушные цели уничтожены за пределами города. Последствия на земле уточняются.

Пожар на Кстовском НПЗ после атаки дрона локализован
Пожар на Кстовском НПЗ после атаки дрона локализован

А ранее сегодня утром, 12 марта, беспилотники атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области. В результате вспыхнул пожар на установке по переработке нефти, к настоящему моменту он локализован. Также после падения украинского беспилотника на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. Ракетная опасность объявлялась и в Воронежской области, но вскоре была снята.

Обложка ©

Unsplash / Fabrizio Conti

Александра Вишнякова
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