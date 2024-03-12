Глава Таганрога сообщил об атаке беспилотников

Таганрог Ростовской области подвергается атаке беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Фатеев, призвав жителей спуститься на нижние этажи или в подвал.

"ГОЧС Таганрог: атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также подтвердил, что в Таганроге объявлена угроза атаки дронов. Он призвал горожан не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.