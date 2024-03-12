Глава Таганрога сообщил об атаке беспилотников
Таганрог Ростовской области подвергается атаке беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Фатеев, призвав жителей спуститься на нижние этажи или в подвал.
"ГОЧС Таганрог: атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", — написал он в своем телеграм-канале.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев также подтвердил, что в Таганроге объявлена угроза атаки дронов. Он призвал горожан не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.
UPD: По последним данным, воздушные цели уничтожены за пределами города. Последствия на земле уточняются.
А ранее сегодня утром, 12 марта, беспилотники атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области. В результате вспыхнул пожар на установке по переработке нефти, к настоящему моменту он локализован. Также после падения украинского беспилотника на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. Ракетная опасность объявлялась и в Воронежской области, но вскоре была снята.
Unsplash / Fabrizio Conti