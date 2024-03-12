Голый бегун с ножом в глазу навёл ужас на жителей Нижневартовска

Мужчина в крови и без одежды вышел из подъезда многоквартирного дома. Из его глаза, предположительно, торчал нож. Прохожие, увидевшие неадеквата, вызвали во двор скорую помощь и позвонили в полицию. Фельдшерам пришлось уговаривать мужчину поехать в больницу.

В Нижневартовске голый мужик с ножом в глазу бегал во дворе. Видео © "Типичный краб Нижневартовск"

Согласно предварительным данным, мужчина находился под воздействием наркотических веществ и сам наносил себе раны. Пока машина скорой помощи добиралась до места, он успел пройтись до ближайшего магазина, попутно перепугав всю округу. Сейчас он в реанимации, а по факту происшествия проводится проверка.