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12 марта, 13:48

Голый бегун с ножом в глазу навёл ужас на жителей Нижневартовска

В Нижневартовске голый мужчина бегал по улице с ножом в глазу

Мужчина в крови и без одежды вышел из подъезда многоквартирного дома. Из его глаза, предположительно, торчал нож. Прохожие, увидевшие неадеквата, вызвали во двор скорую помощь и позвонили в полицию. Фельдшерам пришлось уговаривать мужчину поехать в больницу.

В Нижневартовске голый мужик с ножом в глазу бегал во дворе. Видео © "Типичный краб Нижневартовск"

Согласно предварительным данным, мужчина находился под воздействием наркотических веществ и сам наносил себе раны. Пока машина скорой помощи добиралась до места, он успел пройтись до ближайшего магазина, попутно перепугав всю округу. Сейчас он в реанимации, а по факту происшествия проводится проверка.

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Обложка ©

T.me / "Типичный краб Нижневартовск"

Владимир Озеров
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