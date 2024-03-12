"Так нельзя": Евзеров рассказал, за что Моргунова при жизни осуждала Пугачёву

Скончавшаяся 10 марта диктор советского телевидения Светлана Моргунова была не только душой компании, любила выпить и пошутить, но и обладала редкой особенностью: она никогда не обсуждала своих друзей у них за спиной. Об этом рассказал автор музыки для звёзд российской эстрады, таких как Леонтьев и Кобзон, композитор Владимир Евзеров, который провёл с телеведущей немало времени на совместных посиделках.

"Несмотря на любовь потусоваться, было у неё одно замечательное качество: она никогда не обсуждала товарищей", — поделился он в беседе с сайтом MK.ru.

Евсеев вспомнил о случае, который наглядно иллюстрировал это качество, и рассказал о том, как после сольного выступления Валерия Леонтьева в Кремле у него в гримёрке собрались популярные артисты: Алла Пугачёва, Игорь Крутой и, собственно, Моргунова. Вечер за шампанским шёл хорошо, всем было весело, поэтому посиделки продлились допоздна. Но вот Примадонна стала собираться и, уходя, сказала: "Всё, пошла я, можете теперь про меня сплетничать!" Моргунову потрясло такое предложение, даже сказанное в шутку. А после звезда пригласила её к себе на дачу, где та многое бы узнала о российском шоу-бизнесе, на что телеведущая ответила: "Это же личное, так нельзя!"