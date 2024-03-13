Провизор раскрыл, как купить лекарство за 50 рублей вместо 500 и не поплатиться здоровьем Провизор Ладога: При создании дженериков применяют более дешёвые вещества 13 марта, 07:00 При создании дженериков применяют более дешёвые вещества. Обложка © Freepik.com

Приходя в аптеку за привычными лекарствами, нередко можно встретить большой разброс цен на, казалось бы, один и тот же препарат. Например, всем привычную ацетилсалициловую кислоту (аспирин) можно найти за 19 рублей, а можно и за 500. Одно и то же лекарство от давления выпускают несколько компаний, при этом цена может различаться в несколько раз. О том, как правильно выбрать доступный аналог лекарственного препарата, Life.ru рассказал провизор, эксперт фармацевтического рынка Никита Ладога.

Все препараты можно разделить на две категории: оригинальные и дженерические аналоги. На разработку оригинального препарата уходят десятки миллионов долларов и долгие годы научных исследований. Поэтому цена на такой препарат всегда будет выше. Компания-"оригинал" должна успеть погасить все затраты на разработку и получить прибыль, пока не истекла патентная защита на препарат. После другие компании смогут выпускать то же лекарство, но уже под другим названием и с более низкой ценой. Никита Ладога Провизор, эксперт фармацевтического рынка

При формировании цены на оригинальное лекарство принимается в расчёт стоимость его создания, исследования, регистрации, логистики и рекламы. При этом, по словам эксперта, только 2% разработок фармкомпаний выходят на рынок — остальные просто не доказывают свою эффективность. Все эти усилия нужно компенсировать производителю для того, чтобы сохранить прибыль и продолжить новые фармацевтические исследования.

А препаратам-"копиям" немного проще. Во-первых, они не придумывают лекарство "с нуля", а берут уже существующий препарат и адаптируют его под свои производственные возможности и требования регуляторных органов. Во-вторых, они не проходят множество клинических исследований по доказательству эффективности и безопасности. А зачем? Ведь оригинальная молекула уже всё доказала. Для того чтобы поступить в продажу, дженерик должен доказать свою схожесть с препаратом-оригиналом — биоэквивалентность, а эти исследования намного дешевле первоначальной разработки, отмечает Ладога.

"Но не стоит обольщаться, к сожалению, при "копировании" лекарства могут применяться более простые вспомогательные вещества, более дешёвые субстанции действующего компонента, что в итоге сказывается на эффективности дженерика. Поэтому самый дешёвый аналог не всегда лучший", — предупредил провизор.

Если вы хотите сэкономить и не готовы переплачивать за оригинальный препарат, стоит обратить внимание на аналоги средней ценовой категории. Как правило, такие производители следят за качеством и не экономят на сырье.

А ранее диетолог рассказал о вреде препарата, который селебрити используют для похудения. Это лекарство было создано для лечения сахарного диабета, но используется часто не по назначению, что приводит к иным последствиям от применения.

Авторы Андрей Горяничев