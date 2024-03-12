Путин признался в чувстве вины из-за некогда "забытых" жителей Донбасса и Новороссии
Жители Донбасса и Новороссии, находясь в составе Украины, сталкивались с тем, что про них забывали, что они "такие же русские". Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России" — одним из проектов платформы "Россия — страна возможностей".
Российский лидер признался, что даже испытывает в связи с этим чувство вины.
"Чувство такое вины даже. Мы как бы про них немножко даже забывали, что они такие же, как и мы, — русские люди", — отметил Владимир Путин.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума "Всё для победы!" указал, что подавляющее большинство граждан России желают помочь жителям Донбасса. А не так давно президент отметил отвагу и мужество ополченцев, которые уже с первых дней защищали Донбасс от агрессии киевских неонацистов.
АГН "Москва"