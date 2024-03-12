Регион

Уведомления отключены

12 марта, 15:56

Путин признался в чувстве вины из-за некогда "забытых" жителей Донбасса и Новороссии

Жители Донбасса и Новороссии, находясь в составе Украины, сталкивались с тем, что про них забывали, что они "такие же русские". Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России" — одним из проектов платформы "Россия — страна возможностей".

Российский лидер признался, что даже испытывает в связи с этим чувство вины.

"Чувство такое вины даже. Мы как бы про них немножко даже забывали, что они такие же, как и мы, — русские люди", — отметил Владимир Путин.

Путин наградил "Волонтёра года", который помог эвакуировать более 30 000 жителей Донбасса
Путин наградил "Волонтёра года", который помог эвакуировать более 30 000 жителей Донбасса

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума "Всё для победы!" указал, что подавляющее большинство граждан России желают помочь жителям Донбасса. А не так давно президент отметил отвагу и мужество ополченцев, которые уже с первых дней защищали Донбасс от агрессии киевских неонацистов.

Обложка ©

АГН "Москва"

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Путин
  • Донбасс
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров