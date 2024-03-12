Путин признался в чувстве вины из-за некогда "забытых" жителей Донбасса и Новороссии

Жители Донбасса и Новороссии, находясь в составе Украины, сталкивались с тем, что про них забывали, что они "такие же русские". Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России" — одним из проектов платформы "Россия — страна возможностей".

Российский лидер признался, что даже испытывает в связи с этим чувство вины.