При атаке БПЛА на администрацию Белгорода пострадали семь квартир соседнего дома
Семь квартир повреждены в соседнем доме при атаке БПЛА на администрацию Белгорода. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков
Семь квартир многоэтажки, стоящей по соседству с администрацией Белгорода, пострадали после попадания беспилотника ВСУ в здание мэрии. Кроме того, повреждения получили шесть автомобилей, сообщил глава области Вячеслав Гладков.
Семь квартир повреждены в соседнем доме при атаке БПЛА на администрацию Белгорода. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков
"В многоквартирном доме рядом с мэрией есть повреждения в семи квартирах, также вблизи пострадали шесть автомобилей. В ближайшее время приступим к восстановительным работам, как и на всех объектах, где выявлены разрушения", — написал он в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в здании мэрии выбило 36 окон, повреждён фасад и входная группа, а также добавил, что оперативные службы продолжают устранять последствия террористических атак.
Напомним, сегодня, 12 марта, регион снова подвергся очередному обстрелу со стороны Украины. Беспилотник противника врезался в здание администрации в Белгороде. По словам градоначальника Валентина Демидова, в результате атаки пострадали четыре сотрудника мэрии.