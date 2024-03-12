Регион

Уведомления отключены

12 марта, 17:56

При атаке БПЛА на администрацию Белгорода пострадали семь квартир соседнего дома

Семь квартир повреждены в соседнем доме при атаке БПЛА на администрацию Белгорода. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

Семь квартир повреждены в соседнем доме при атаке БПЛА на администрацию Белгорода. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

Семь квартир многоэтажки, стоящей по соседству с администрацией Белгорода, пострадали после попадания беспилотника ВСУ в здание мэрии. Кроме того, повреждения получили шесть автомобилей, сообщил глава области Вячеслав Гладков.

Семь квартир повреждены в соседнем доме при атаке БПЛА на администрацию Белгорода. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

Семь квартир повреждены в соседнем доме при атаке БПЛА на администрацию Белгорода. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

"В многоквартирном доме рядом с мэрией есть повреждения в семи квартирах, также вблизи пострадали шесть автомобилей. В ближайшее время приступим к восстановительным работам, как и на всех объектах, где выявлены разрушения", — написал он в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в здании мэрии выбило 36 окон, повреждён фасад и входная группа, а также добавил, что оперативные службы продолжают устранять последствия террористических атак.

В Госдуме сочли местью за разгром на фронте новую атаку "негодяев" из ВСУ на Белгород
В Госдуме сочли местью за разгром на фронте новую атаку "негодяев" из ВСУ на Белгород

Напомним, сегодня, 12 марта, регион снова подвергся очередному обстрелу со стороны Украины. Беспилотник противника врезался в здание администрации в Белгороде. По словам градоначальника Валентина Демидова, в результате атаки пострадали четыре сотрудника мэрии.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров