При атаке БПЛА на администрацию Белгорода пострадали семь квартир соседнего дома

Семь квартир многоэтажки, стоящей по соседству с администрацией Белгорода, пострадали после попадания беспилотника ВСУ в здание мэрии. Кроме того, повреждения получили шесть автомобилей, сообщил глава области Вячеслав Гладков.

"В многоквартирном доме рядом с мэрией есть повреждения в семи квартирах, также вблизи пострадали шесть автомобилей. В ближайшее время приступим к восстановительным работам, как и на всех объектах, где выявлены разрушения", — написал он в своём телеграм-канале.