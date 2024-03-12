Эрдоган назвал бесполезными мирные планы по Украине, если они не учитывают Россию
Эрдоган: Любые мирные планы, не включающие Россию, не принесут результата
Планы мирных соглашений по урегулированию конфликта на Украине, не учитывающие позицию России, не принесут результата. Такое мнение выразил президент Турции Тайип Эрдоган на традиционном ужине-ифтаре, приуроченном к священному месяцу Рамадан, где присутствовали послы иностранных государств.
"Мы продемонстрировали значительные усилия, чтобы найти пути к миру в российско-украинском конфликте. Поддерживая принцип суверенитета и территориальной целостности Украины, мы говорим и о том, что любые мирные планы, не включающие Россию, не принесут результата", — заявил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган сообщил, что Турция могла бы вновь взять на себя роль площадки для мирных переговоров по Украине с участием России. Однако в Киеве такая идея турецкого президента одобрения не вызвала. Владимир Зеленский настоял, что мирный саммит должен проходить без участия российской стороны.
ТАСС / AP / Francisco Seco