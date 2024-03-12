Эрдоган назвал бесполезными мирные планы по Украине, если они не учитывают Россию

Планы мирных соглашений по урегулированию конфликта на Украине, не учитывающие позицию России, не принесут результата. Такое мнение выразил президент Турции Тайип Эрдоган на традиционном ужине-ифтаре, приуроченном к священному месяцу Рамадан, где присутствовали послы иностранных государств.

"Мы продемонстрировали значительные усилия, чтобы найти пути к миру в российско-украинском конфликте. Поддерживая принцип суверенитета и территориальной целостности Украины, мы говорим и о том, что любые мирные планы, не включающие Россию, не принесут результата", — заявил турецкий лидер.