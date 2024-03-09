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9 марта, 01:31

Зеленский опозорился на пресс-конференции с Эрдоганом в Стамбуле

Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос на встрече с Эрдоганом

В Стамбуле во время пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана синхронист не сумел перевести вопрос турецкого журналиста на украинский язык.

В Стамбуле во время пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана синхронист не сумел перевести вопрос турецкого журналиста на украинский язык. Видео © YouTube / Agrerator News

На появившемся в Сети видеоролике можно услышать, как журналист одного из местных телеканалов о чём-то спрашивает Зеленского, но не получает ответа. Украинский политик, в свою очередь сначала сделал вид, что понимает вопрос и начал делать пометки на листе с весьма недовольным лицом.

В то же время синхронист, который силился перевести вопрос с турецкого на украинский, сумел выдать только бессвязные фразы и невнятные звуки. Зеленский в итоге сдался и попытался показать команде, что ничего не понимает. В итоге ему пришлось прервать молчание.

"Очень сложный перевод. Можете спросить по-английски?" — попросил Зеленский журналиста, но получил отказ.

Ситуацию удалось выправить, когда за дело взялся другой переводчик.

Зеленский отверг идею Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России
Зеленский отверг идею Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России

Ранее Life.ru писал, что после переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган вновь сообщил о готовности Анкары принять и провести мирный саммит по Украине с участием России. Стоит отметить, что турецкий лидер и до этого заявлял о готовности предоставить площадку для переговоров между российскими и украинскими представителями.

Обложка ©

YouTube / Agrerator News

Анатолий Симоненко
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