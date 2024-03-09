Зеленский опозорился на пресс-конференции с Эрдоганом в Стамбуле

В Стамбуле во время пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана синхронист не сумел перевести вопрос турецкого журналиста на украинский язык.

В Стамбуле во время пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана синхронист не сумел перевести вопрос турецкого журналиста на украинский язык. Видео © YouTube / Agrerator News

На появившемся в Сети видеоролике можно услышать, как журналист одного из местных телеканалов о чём-то спрашивает Зеленского, но не получает ответа. Украинский политик, в свою очередь сначала сделал вид, что понимает вопрос и начал делать пометки на листе с весьма недовольным лицом.

В то же время синхронист, который силился перевести вопрос с турецкого на украинский, сумел выдать только бессвязные фразы и невнятные звуки. Зеленский в итоге сдался и попытался показать команде, что ничего не понимает. В итоге ему пришлось прервать молчание.

"Очень сложный перевод. Можете спросить по-английски?" — попросил Зеленский журналиста, но получил отказ.