Курганский депутат-банкир стал бойцом добровольческой бригады "Пятнашка"

Депутат Курганской городской думы, председатель правления ООО "Банк "Курган" Алексей Лушников ушёл добровольцем на СВО. Теперь он член интернациональной бригады "Пятнашка", костяк которой составляют бойцы из Абхазии. Об этом сообщило издание Ura.ru.

"Сегодня мы получили гуманитарную помощь из моего родного города Кургана. Выражаю всем огромную благодарность. Нам это очень важно. Мы будем биться, победа будет за нами", — сказал новоиспечённый военнослужащий с позывным Депутат на видео, размещённом в телеграм-канале добровольческого формирования.