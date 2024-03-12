Курганский депутат-банкир стал бойцом добровольческой бригады "Пятнашка"
Ura.ru: Курганский депутат Лушников стал бойцом легендарной бригады "Пятнашка"
Депутат Курганской городской думы, председатель правления ООО "Банк "Курган" Алексей Лушников ушёл добровольцем на СВО. Теперь он член интернациональной бригады "Пятнашка", костяк которой составляют бойцы из Абхазии. Об этом сообщило издание Ura.ru.
"Сегодня мы получили гуманитарную помощь из моего родного города Кургана. Выражаю всем огромную благодарность. Нам это очень важно. Мы будем биться, победа будет за нами", — сказал новоиспечённый военнослужащий с позывным Депутат на видео, размещённом в телеграм-канале добровольческого формирования.
Курганский депутат-банкир Алексей Лушников стал бойцом легендарной бригады "Пятнашка". Видео © Telegram / "ИБ Пятнашка"
Ранее Life.ru писал, что журналистка Марина Ким сняла документальный фильм о легендарной бригаде — "Пятнашка: дикая дивизия Донбасса". Это формирование участвовало в боях на Донецком фронте с 2014 года. Бойцы батальона показаны и в фильме "Вопреки" итальянского военного корреспондента Витторио Ранджелони.
Кадр из видео Telegram / "ИБ Пятнашка"