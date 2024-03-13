"Арсенал" в серии пенальти дожал "Порту" и пробился в четвертьфинал ЛЧ

"Арсенал" победил "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробился в четвертьфинал. Основное время игры в Лондоне завершилось со счётом 1:0, а в серии пенальти точнее оказались хозяева.

Единственный мяч в основное время на 41-й минуте забил Леандро Троссард, уравняв счёт по сумме двух встреч. Больше зрители голов не увидели. В серии 11-метровых ударов гости дважды промахнулись, в то время как хозяева были точны.