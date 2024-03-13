Врач перечислила болезни, требующие осторожности во время поста в Рамадан

Пост, начавшийся в Рамадан, когда от рассвета до заката мусульмане не принимают ни еды, ни питья, безопасен для здоровых людей, но при проблемах со здоровьем к сухому голоданию нужно отнестись с осторожностью. Об этом радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог, диетолог, специалист-исследователь в области диабета и ожирения ФИЦ питания и биотехнологии Юргита Вараева.

"Согласно религиозным догмам, в исламе считается грехом причинение вреда своему здоровью. Людям, которые находятся в болезни, для которых соблюдение поста может привести к ухудшению состояния, пост не рекомендован", — объяснила специалист.

По её словам, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с обменом веществ, болезней дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, почек является поводом задуматься. Если есть обострения — это показание к запрету сухого голодания. В группе риска также пожилые люди, беременные женщины и дети.

Вараева перечислила симптомы, сигнализирующие о том, что пост необходимо прервать по медицинским показаниям. Так, снижение глюкозы может дать тремор рук, сильное чувство голода и даже страх и агрессию. В некоторых случаях появляются судороги, может быть потеря сознания. Тогда жизненно необходимо поесть, хотя бы в этот день. Дальше по вопросу о продолжении поста нужно проконсультироваться у врача.

"Есть люди, у которых нет тяжёлых заболеваний, но они очень быстро начинают чувствовать себя плохо, могут терять сознание, у них кружится голова, резко ухудшается самочувствие, из-за чего они вынуждены прерывать пост. В такой ситуации всегда можно обратиться к представителям духовенства, они подскажут, как поступить", — заключила доктор.