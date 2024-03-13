Регион

Уведомления отключены

12 марта, 23:40

Клуб экс-игрока "Зенита" Малкома установил мировой рекорд по количеству побед подряд

Саудовский "Аль-Хиляль" установил мировой рекорд, выиграв 28 матчей подряд

Игроки "Аль-Хиляля". Обложка © X / نادي الهلال السعودي

Игроки "Аль-Хиляля". Обложка © X / نادي الهلال السعودي

Саудовский "Аль-Хиляль" установил новый мировой рекорд по продолжительности победной серии, которая теперь насчитывает 28 матчей.

Это произошло в игре четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов с "Аль-Иттихадом" (2:0), один из мячей забил экс-игрок "Зенита" Малком. Клуб из Эр-Рияда превзошёл достижение валлийского клуба "Нью-Сэйнтс", который в сезоне 2016/17 выиграл 27 официальных матчей подряд.

В последний раз "Аль-Хиляль" не смог выиграть 21 сентября 2023 года. В полуфинале его соперником станет "Аль-Айн" из ОАЭ.

На матче "Локомотива" и "Сочи" случилось историческое для российского футбола событие
На матче "Локомотива" и "Сочи" случилось историческое для российского футбола событие

Ранее Life.ru писал, что леверкузенский "Байер" увеличил серию игр без поражений, вырвав ничью в матче плей-офф Лиги Европы с "Карабахом" (2:2). Новый рекорд для клубов из Германии теперь составляет 35 игр.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Малком
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров