Клуб экс-игрока "Зенита" Малкома установил мировой рекорд по количеству побед подряд

Саудовский "Аль-Хиляль" установил новый мировой рекорд по продолжительности победной серии, которая теперь насчитывает 28 матчей.

Это произошло в игре четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов с "Аль-Иттихадом" (2:0), один из мячей забил экс-игрок "Зенита" Малком. Клуб из Эр-Рияда превзошёл достижение валлийского клуба "Нью-Сэйнтс", который в сезоне 2016/17 выиграл 27 официальных матчей подряд.