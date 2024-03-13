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13 марта, 06:46

В аэропорту Пулково вводили ограничения на вылет и прилёт самолётов

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения для обеспечения безопасности

Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково

Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково

В петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения ради принятия мер для обеспечения безопасности полётов самолётов, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 08:29 до 08:59 мск 13 марта (среда) на работу аэропорта Пулково были введены временные ограничения. С 09:00 мск Пулково работает штатно! Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет", пояснил представитель ведомства.

Он уточнил также, что за время действия временных ограничений в петербургском аэропорту не пришлось отправлять самолёты на запасные аэродромы.

В сочинском аэропорту ввели план "Ковёр" из-за возможных атак беспилотников
В сочинском аэропорту ввели план "Ковёр" из-за возможных атак беспилотников

Ранее московский аэропорт Внуково временно приостанавливал работу из-за введения плана "Ковёр". Подобные ограничения часто вводятся на фоне атак беспилотниками. Впрочем, ограничения были отменены спустя менее часа.

Андрей Бражников
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