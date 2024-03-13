В аэропорту Пулково вводили ограничения на вылет и прилёт самолётов

В петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения ради принятия мер для обеспечения безопасности полётов самолётов, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 08:29 до 08:59 мск 13 марта (среда) на работу аэропорта Пулково были введены временные ограничения. С 09:00 мск Пулково работает штатно! Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет", — пояснил представитель ведомства.