В аэропорту Пулково вводили ограничения на вылет и прилёт самолётов
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения для обеспечения безопасности
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В петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения ради принятия мер для обеспечения безопасности полётов самолётов, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 08:29 до 08:59 мск 13 марта (среда) на работу аэропорта Пулково были введены временные ограничения. С 09:00 мск Пулково работает штатно! Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет", — пояснил представитель ведомства.
Он уточнил также, что за время действия временных ограничений в петербургском аэропорту не пришлось отправлять самолёты на запасные аэродромы.
Ранее московский аэропорт Внуково временно приостанавливал работу из-за введения плана "Ковёр". Подобные ограничения часто вводятся на фоне атак беспилотниками. Впрочем, ограничения были отменены спустя менее часа.