Россиянам рассказали, как вынырнуть из дофаминовой ямы и перестать залипать в смартфоне Эксперт по трафику Шашлов советует россиянам проводить утро без смартфона 13 марта, 11:23 Даже от 15-минутного сёрфинга в Сети можно устать так же, как от нескольких часов работы. Обложка © Unsplash

Гаджет — суперполезная вещь, с помощью которой мы можем жить максимально мобильно. Но порой даже от 15-минутного сёрфинга в Сети можно устать так же, как от нескольких часов работы. Как начать работать с зависимостью от смартфона и уменьшить экранное время, Life.ru рассказал эксперт по PR и коммуникациям, специалист по трафику в соцсетях Павел Шашлов.

Первое, что советует эксперт, — просыпаться без телефона. Утром у многих тянутся руки к гаджетам, чтобы быстрее посмотреть, что произошло в мире, пока их там не было: что нового в ленте новостей, что написали в директ, что пришло на почту. В итоге к тому моменту, когда пора вставать с кровати, мы уже пролежали с телефоном в руках 10, 20, 30 минут — и уже ничего не хочется, никуда не тянет. Одно желание: завернуться в одеяло и снова провалиться в сон.

Чтобы не испытывать таких ощущений, рекомендую после того, как отключаешь будильник, вставать с постели и начинать новый день без телефона в руках. Ведь утро — это тоже ваше пространство, которое можно сделать комфортным и провести наедине с собой, с семьёй, а не грузить себя информацией с самого пробуждения. Павел Шашлов Эксперт по PR и коммуникациям, специалист по трафику в соцсетях

Второе — определите в доме места, свободные от телефона. Это как места, где не курят, или "безалкогольные" рестораны. Это значит, что вы убираете гаджет в сторону и отдыхаете от него с чистой совестью. Эксперт советует сделать таким местом хотя бы туалет и душ. Да, многие из нас — большие любители послушать какой-нибудь подкаст или музыку во время водных процедур. У некоторых есть даже специальные полочки для телефона в ванной. Однако эксперт заверяет вас, что отказавшись здесь от смартфона, можно, например, спокойно спланировать будущий день, сосредоточиться на шуме воды или, наоборот, помечтать.

Третье — удалите ненужные приложения с экрана телефона. Это как своеобразная базовая гигиена: всё равно, что помыть руки, когда вы пришли домой. Удалять их Шашлов рекомендует, даже если вы их особенно не замечаете. Представьте, сколько времени вы тратите ежедневно, когда в этом многообразии приложений скроллите нужную иконку. В крайнем случае вы сможете нужное приложение скачать заново, но, самое главное — оно не будет вас отвлекать на экране на базовой основе каждый день.

"А ещё удаление ненужных приложений позволит вам меньше тратить, потому что у вас станет меньше импульсивных покупок. После удаления ненужных приложений зайдите в настройки смартфона в раздел "уведомления" и выключите у оставшихся приложений возможность присылать вам оповещения, только если это не какое-то важное приложение — типа банка", — добавил собеседник Life.ru.

Человек приобретает телефонную зависимость из-за стрессообразующих факторов в виде нелюбимой работы, неприятных эмоций и нежеланных дел. Залипнув в смартфоне на часок-другой, можно временно отвлечься от негатива, но заработать другие проблемы. Какие — читайте на Life.ru.